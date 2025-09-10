HABER

Antalya’da çok konuşulacak bir iddia daha! 5 dükkan 150 bin TL bedelle mi kiralandı? Kent lokantası detayı…

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bir müteahhitten alınan 5 dükkânın, Başkan Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkânlardan 3’ünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı iddia edildi. Tapu devirleri, para transferleri ve geri çekilen milyonlarca lira, soruşturma dosyasına girdi!

Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı.

ALTI DÜKKAN MI TALEP EDİLDİ?

Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE’nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4’ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1’inin ise Temuçin’e ait olduğunu öne sürdü.

PARA TRANSFERİ VE GERİ ÇEKME

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren’in şirket hesabından çekilerek Temuçin’in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi. Örneğin, Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin’e verildiği iddia edildi .

“O DÜKKANLAR KENT LOKANTASI OLDU” İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkândan 3’ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ’a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi. Bu dükkanların daha sonra “Kent Lokantası” olarak işletilmeye başladığı öğrenildi .

Köysüren ayrıca, 2024 yerel seçimleri öncesinde Serkan Temuçin’in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de “Anadolu Reklam” isimli şirkete 475 bin TL ödeme yaptığını, bunun karşılığında ise “tanıtım ve reklam işleri” adıyla fatura kesildiğini anlattı. Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi .

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek’ten şikâyetçi oldu.

