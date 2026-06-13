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Antalya'da dağda mahsur kaldı: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Konyaaltı'nda manzarayı seyretmek için yola çıkan bir kişi, dağda mahsur kaldı. AFAD ekibinin 8 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'da dağda mahsur kaldı: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde manzara seyretmek amacıyla yola çıkıp dağda mahsur kalan Oğuz K. (38), AFAD ekibinin 8 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş yapmak ve TRT vericilerinin olduğu noktaya gidip manzara seyretmek amacıyla yola çıkan Oğuz K., sarp kayalık ve uçurum bölgede mahsur kaldı.

Antalya da dağda mahsur kaldı: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı 1

Bir süre mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalışan Oğuz K., başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen AFAD ekibi, Oğuz K.'nin yerini belirlemek için termal kameralı ve gece görüş özellikli dron ile yer tespiti yaptı.

Antalya da dağda mahsur kaldı: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı 2

8 SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Oğuz K.'nin 200 metrelik uçurumun dibinde olduğunu belirleyen ekip, halatla yanına indi. Sağlık durumu kontrol edilen Oğuz K., 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Antalya da dağda mahsur kaldı: 8 saatlik operasyonla kurtarıldı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya afad kurtarma
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