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  4. Antalya’da dehşet anları! Polis memurunun otomobili kontrolden çıkınca metrelerce sürüklendi, feci kazada hayatını kaybetti

Antalya’da dehşet anları! Polis memurunun otomobili kontrolden çıkınca metrelerce sürüklendi, feci kazada hayatını kaybetti

04.03.2025 10:40
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 10:40
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Antalya'da yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Yasin Turan, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA ARAÇTAN ÇIKARILMIŞTI

Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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01.30 SULARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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antalya Polis memuru Konyaaltı Otomobil hayatını kaybetti
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