Antalya'da dolandırıcılık operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Antalya'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendilerini "polis, savcı ve MİT görevlisi" olarak tanıttıkları kişiden 1 milyon 756 bin lira ziynet eşyası ve para alan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen B.Ç, M.Ş.T, R.T. ve A.Y. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. (AA)

Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık
