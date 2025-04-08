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Antalya'da ebelere 'Normal Doğum' eğitimi başladı: Anne ve bebek sağlığı için yeni adım...

Antalya’da, Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, ebeler için kapsamlı bir eğitim programı başlatıldı. Bu eğitimlerle, normal doğumun teşvik edilmesi ve anne-bebek sağlığının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Eğitimler, doğum sürecinde ebe rolünün güçlendirilmesi ve doğal doğumun avantajlarının daha geniş kitlelere aktarılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Antalya'da ebelere 'Normal Doğum' eğitimi başladı: Anne ve bebek sağlığı için yeni adım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, Antalya’da ebeleri kapsayan eğitim programı başladı. Antalya Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen program, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

81 İLDE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Eğitim programı doğal doğumun teşvik edilmesi, normal doğuma yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve ebelerin bilgi-becerilerinin güncellenmesini amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen program, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli bir rol oynayacak.

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GEREKLİ EĞİTİMLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Programa; Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, hastane yönetimi ve çok sayıda ebe katıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programına, Antalya’yı temsilen bir Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve dört eğitimci ebe katılarak, Ocak ayında gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, Antalya’daki ilk yerel eğitim programı da başlatılmış oldu.

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NORMAL DOĞUM ORANLARINI ARTIRARAK SEZARYEN ORANLARINI DÜŞÜRME HEDEFLENİYOR

Bir hafta sürecek eğitimlerde, tecrübe paylaşımı, hukuki süreçler ve uygulamaya dönük başlıklarda sunumlar gerçekleştirilecek. Alanında uzman akademisyen ve sağlık profesyonellerinin katılımıyla yürütülen eğitimlerin, normal doğum oranlarını artırarak sezaryen oranlarını düşürmeye ve sahadaki uygulamalarda ebelerin daha bilinçli ve etkin görev almalarına katkı sağlaması bekleniyor.

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HER EĞİTİM PROGRAMINDA 60 EBE

Antalya’da görev yapan tüm ebeleri kapsayan eğitimler, üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek. İlk grup eğitimleri 7-11 Nisan, ikinci grup 14-18 Nisan ve üçüncü grup ise 5-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Her eğitim programında 60 ebe yer alacak.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya normal doğum Emine Erdoğan il sağlık müdürlüğü
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