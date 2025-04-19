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Antalya'da eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Antalya'da yaşanan korkunç olayda, motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Talihsiz kadın, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklu yargılanan sanık Gürhan Üzer de 21 Nisan’daki ikinci duruşma öncesi pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Antalya'da eski eşini benzin döküp yakmıştı! İkinci duruşma öncesi hayatını kaybetti

Eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin dökerek yaktığı gerekçesiyle "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Gürhan Üzer, 21 Nisan’da görülecek ikinci duruşma öncesinde hayatını kaybetti.
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BİR SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYDI

İlk duruşmaya da rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Üzer’in, Şubat ayının ilk haftasından bu yana Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü, 4. evre pankreas kanseri nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı ve bir süredir yoğun bakım ünitesinde bulunduğu öğrenildi. Sanığın ölümüyle birlikte dava dosyasında ceza yargılaması düştü.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Aralık 2024 sabahı yaşanan olayda, Pınar Zorlu işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kendisini takip eden eski eşi Gürhan Üzer tarafından yolu kesilmişti. Üzer, yanında getirdiği bidondaki benzini Pınar Zorlu’nun üzerine döküp ateşe vererek ağır şekilde yaralanmasına neden olkuştu. 19 gün boyunca Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Pınar Zorlu, 18 Ocak 2025’te hayatını kaybetmişti.
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Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 24 Şubat 2025’te Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş, duruşmaya rahatsızlığı sebebiyle sanık Gürhan Üzer katılmamıştı. Mahkemede dinlenen Pınar Zorlu’nun babası Ramazan Zorlu, kızının olay öncesinde kendisini arayarak sanığın iş yeri önünde olduğunu bildirdiğini, hastaneye kaldırılmadan önce ise kendisine "Oğluma sahip çık" dediğini anlatmıştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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