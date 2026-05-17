Antalya'da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. yönetimindeki 20 FZ 303 plakalı tır, Batuhan Bebek (19) idaresindeki 07 BVV 214 plakalı motosiklete çarptı.

GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz genç, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak hızla kaza mahalline gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Batuhan Bebek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır