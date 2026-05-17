HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Antalya'da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya'da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. yönetimindeki 20 FZ 303 plakalı tır, Batuhan Bebek (19) idaresindeki 07 BVV 214 plakalı motosiklete çarptı.

Antalya da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti 1

GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz genç, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti 2

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak hızla kaza mahalline gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Batuhan Bebek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya da feci kaza: Tırın altında kalan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti 3

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in çöldeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal olduİsrail'in çöldeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu
Ordu'da şelale göletine giren çocuk boğulduOrdu'da şelale göletine giren çocuk boğuldu

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza motosiklet sürücüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.