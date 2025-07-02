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Antalya'da "Gece Avı" operasyonu kapsamında 20 kişi tutuklandı

Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da "Gece Avı" operasyonu kapsamında 20 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş bahanesiyle kendi belirledikleri günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerleri ile internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları kişilerle buluşma sağlayıp kesici, delici ve ateşli silah kullanarak cebir ve şiddet yolu ile mağdur kişilerden zorla para aldığı tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

"Gece Avı" adı verilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, 2 şarjör, 27 fişek, 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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