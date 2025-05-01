Antalya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Antalya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Antalya'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 9°C, gece sıcaklıkları 1°C civarında seyredecek. Bu dönemde, Antalya'nın sahil kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü hafif yağmurlu, 3 Mayıs Cumartesi günü yağmur ve çisenti yaşanacak. 4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10°C ile 14°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 2°C ile 4°C arasında olacak.

Hava koşullarının serin ve yağışlı olması nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olmaları önemlidir. Yanlarında su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar bulundurmaları, ani yağışlardan korunmalarına yardımcı olacaktır. Düşük sıcaklıklar nedeniyle üşümemek için kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 21°C civarında olduğunu göz önünde bulundurarak, suya girmeyi planlıyorlarsa uygun kıyafetler seçmeleri önerilir.

Antalya'nın Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 20°C, gece 13.8°C, en yüksek sıcaklıklar ise 25.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 45 mm olup, nem oranı %58 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Antalya'da ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

Antalya'da 1 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde serin ve yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve dışarıda vakit geçireceklerin uygun hazırlık yapmaları, olumsuz hava koşullarından etkilenmelerini en aza indirecektir.