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Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 29 Nisan Salı hava durumu!

Antalya 29 Nisan Salı hava durumu raporu yayımlandı. Bugün Antalya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 29 Nisan Salı hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Antalya'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 21°C civarında, gece ise 9°C civarında olması bekleniyor. Bu, Antalya'nın tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün olacak.

30 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığının yine 21°C civarında olması ve açık bir hava bekleniyor. 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde ise yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 21°C civarında olması ve yağmurlu hava koşullarının hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Bu nedenle yürürken dikkatli olmalı ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Sıcaklıkların 20°C civarında olması, hafif ve rahat kıyafetlerin tercih edilmesini gerektiriyor. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız.

Antalya'da 29 Nisan'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Yağmurlu günlerde hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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