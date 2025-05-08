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Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Antalya 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Antalya'da hava durumu güneşli olacak.

Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Antalya'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, hafif yağmurun ardından az güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 9 Mayıs Cuma günü puslu ve güneşli, 10 Mayıs Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları 11-12°C arasında değişecek. Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurarak, dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Mayıs ayı boyunca Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 13.8°C civarındadır. Hava genellikle ılımandır. Nem oranı %58 civarındadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Bu, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

Antalya'da Mayıs ayı boyunca hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek, sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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