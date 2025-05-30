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Antalya'da hortum hayatı felç etti: Evlerin çatısı uçtu, yollar kapandı, seralar zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte oluşan hortum plastik ve cam seraları vurdu, evlerin çatılarını uçurup, ağaçları devirdi. Bölgede büyük çapta hasara neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da hortum hayatı felç etti: Evlerin çatısı uçtu, yollar kapandı, seralar zarar gördü

Gazipaşa’da saat 19.30 sıralarında şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte hortum oluştu. Gazi ve Beyobası mahallelerinden geçen hortum çok sayıda cam ve plastik seranın yanı sıra bazı evlere de zarar verdi. Seraların plastik örtülerini yırtıp, cam seraları parçalayan hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Hortumun şiddetiyle ağaçlar da devrildi.

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YOLLAR ULAŞIMA KAPATILDI

Hortumun ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hortumda ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Seraları ve evleri zarar gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Tedbir amacıyla bölgedeki yollar ulaşıma kapatılırken, devrilen ağaçların ve yıkılan seraların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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"EV BEŞİK GİBİ SALLANDI"

Hortum anını yaşayanlardan Nihal Torun, "Bir saniyede oldu. Fırtına gibi bir şey geldi. Her şeyi yerle bir etti. Çok korktuk. Ev sallandı, beşik gibi. Uçak sesi gibi bir ses oldu, 5 dakika sürmedi zaten. Bizim evin önündeki serayı yerle bir etti. Etraftaki çatılar uçmaya başladı" dedi.

(DHA) Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hortum Fırtına
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