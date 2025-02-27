Antalya’da inşaatta feci olay! Mermer yapılacak alanı kontrol ederken 7’nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da inşaatta mermer yapacakları alanı kontrol eden Ali Şir Ergüş (67), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'ta yer alan 8 katlı inşaatta meydana geldi. 2 oğluyla beraber mermer işi alan Ali Şir Ergüş, kontrol amaçlı inşaata geldi. Burada bir süre mermer yapacakları yeri kontrol eden Ergüş, saat 15.00 sıralarında 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü.

OĞULLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sesi duyan işçiler, aşağıya inerek kontrol ettiklerinde, Ergüş'ü kan içinde gördü. İnşaat çalışanlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ali Şir Ergüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp inşaata gelen Ergüş'ün oğulları, büyük üzüntü yaşadı. Ergüş'ün cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)