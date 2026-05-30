Antalya’da inşaatta mahsur kalan ustayı itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde, kontrol amacıyla çıktığı inşaatın üst katında merdivenin devrilmesi sonucu mahsur kalan inşaat ustası, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası Mahmut Yaman, devam eden çalışmaları kontrol etmek amacıyla binanın üst katına çıktı. Yaman’ın yukarı çıkmasının ardından, katlar arasında geçişi sağlayan merdiven devrilerek aşağı düştü. Yukarıda mahsur kalan ve yanında cep telefonu bulunmayan Mahmut Yaman, bir süre sesini çevredekilere duyurmaya çalıştı. İnşaat yakınlarında bulunan çocuklarına seslenerek durumu fark ettiren Yaman, çocuklarının durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirmesini sağladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Serik ekipleri sevk edildi. İnşaata ulaşan ekipler, merdivenli araç yardımıyla yukarı uzanarak mahsur kalan ustayı aşağı düşen merdiven yardımıyla kurtardı.

İnşaat ustası Mahmut Yaman, "İnşaata bakmak için yukarı çıktım. Çıkarken merdiven aşağı düştü. Daha sonra telefon yanımda olmayınca çocuklara seslendim. Onlar da itfaiyeye haber verdiler. Sağ olsunlar onlarda gelip kurtardılar" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

