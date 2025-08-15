HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da yaşanan olay tüyler ürpertti. Kendisinden haber alınamayan ve bir süredir iş yerini açmayan şahıs, kötü kokuların yayılmaya başlaması üzerine iş yerinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'daki olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan mimarlık ve dekorasyon firmasına ait iş yerinde meydana geldi.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Olaya dair edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan Eşref İnci'nin (61) dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı! 1

İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK İSTENDİ

Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi.

Antalya da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı! 2

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerinin üst katında cansız bedeni ile karşılaştı.

Antalya da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı! 3

ÜZERİNDE KIYAFET BULUNMUYORDU

Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı! 4

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de tarihi eser operasyonuKayseri'de tarihi eser operasyonu
Silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandıSilahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Sahillere kırmızı bayrak asıldı! Denize giriş yasaklandı

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.