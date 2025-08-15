Antalya'da iş yerinden kötü kokular yayılmaya başladı: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'daki olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak'ta bulunan mimarlık ve dekorasyon firmasına ait iş yerinde meydana geldi.

BİR SÜREDİR HABER ALINAMIYORDU

Olaya dair edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan Eşref İnci'nin (61) dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK İSTENDİ

Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerinin üst katında cansız bedeni ile karşılaştı.

ÜZERİNDE KIYAFET BULUNMUYORDU

Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(İHA)