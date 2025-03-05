Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Belek yönünden gelen Berkay T.'nin kullandığı Fiat Tofaş marka otomobil, Manavgat yönünden gelen Mehmet Ali Ö.'nün kullandığı araçla kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tofaş sürücüsü Berkay T., yolcu Bekircan T. ile diğer araç sürücüsü Mehmet A.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLARDAN BİRİ IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Yolcu Bekircan T.'nin ağır yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören Adnan Buharalı, araçlardan birinin ışık ihlali yaptığını belirterek, "İki otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların bir tanesinin ışık ihlali yapması nedeniyle kaza meydana geldi" dedi.

(İHA)