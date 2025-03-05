HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 11:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Orta Mahalle Pehlivanlar Caddesi köprülü kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi.

Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Belek yönünden gelen Berkay T.'nin kullandığı Fiat Tofaş marka otomobil, Manavgat yönünden gelen Mehmet Ali Ö.'nün kullandığı araçla kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tofaş sürücüsü Berkay T., yolcu Bekircan T. ile diğer araç sürücüsü Mehmet A.Ö. sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLARDAN BİRİ IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Yolcu Bekircan T.'nin ağır yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören Adnan Buharalı, araçlardan birinin ışık ihlali yaptığını belirterek, "İki otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların bir tanesinin ışık ihlali yapması nedeniyle kaza meydana geldi" dedi.

(İHA)

Bakan Kacır paylaştı: 'Oyun değiştirici' nitelikteki GÖZDE'den nokta atışı isabet!Bakan Kacır paylaştı: 'Oyun değiştirici' nitelikteki GÖZDE'den nokta atışı isabet!
Kocaeli'de kumar oynayan 12 kişiye para cezasıKocaeli'de kumar oynayan 12 kişiye para cezası
Anahtar Kelimeler:
antalya Araç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.