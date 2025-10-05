Antalya'da kahreden olay! 18 yaşındaki genç kız falezlerden düşüp öldü

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktanın yakınlarında saat 14.00 sıralarında bir kişinin falezlerden düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden alınan kadın cesedi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na çıkarıldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının, Fatma Dilek Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
