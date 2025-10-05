HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da kahreden olay! 18 yaşındaki genç kız falezlerden düşüp öldü

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerin yakınlarındaki falezlerden düşen Fatma Dilek Yılmaz (18), yaşamını yitirdi.

Antalya'da kahreden olay! 18 yaşındaki genç kız falezlerden düşüp öldü

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktanın yakınlarında saat 14.00 sıralarında bir kişinin falezlerden düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden alınan kadın cesedi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na çıkarıldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının, Fatma Dilek Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"Özgür Özel: "Bütün belediye başkanlarımıza tehditler geliyor"
Çuprayla darp ettiler! Parmağını kaybettiÇuprayla darp ettiler! Parmağını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.