Antalya'da karayolunu savaş alanına çeviren feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yayaya çarptıktan sonra karşı şeride geçerek seyir haldeki araca çarpıp takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Kaza anları güvenlik kamerası ve bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ercan Karaca’nın kullandığı 07 BNM 022 plakalı otomobil, Örenşehir Mahallesi kavşağına geldiğinde yaya geçidi bulunmayan yerden yolun karşısına geçmekte olan Okan Çağan’a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan ve asfalta düşen Çağan, arkadan gelen bir otomobilin de çarpmasıyla yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Diğer taraftan, aşırı hızlı olduğu gözlenen 07 BNM 022 plakalı otomobil ise çarpmanın ardından karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Harun B.'nin kullandığı 06 AEN 597 plakalı otomobile çarptı. Araçlar hurdaya dönerken, Ercan Karaca'nın yanı sıra otomobildeki Harun B. ve Mehmet S. de yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ercan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve trafik ekiplerinin yolda önlem almasının ardından her iki tarafta da trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Feci kazada otomobilin yayaya hızla çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçip diğer araca çarpması ve takla atması, arkadan gelen araç kamerasına ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Okan Çağan'ın yanında bir kişinin daha bulunduğu, kazayı yaralanmadan atlatan ve yol kenarındaki ağacın altında oturan şahsın olayın şokunu uzun süre atlatamadığı görüldü.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

