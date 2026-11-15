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Antalya'da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk

Türkiye'nin birçok bölgesinde kasım ayıyla birlikte kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler hafta sonunda Konyaaltı sahiline akın etti. Sahilde yoğunluk yaşanırken, çok sayıda vatandaş ve turist denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya'da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk

Kış mevsimi kasım ayının girmesiyle birlikte yurdun birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlarken, turizm kenti Antalya'da bahar havası yaşanmaya devam ediyor.

Antalya da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk 1

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 22 DERECE

Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler hafta sonu Konyaaltı sahilinde soluğu aldı.

Antalya da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk 2

Sahilde yoğunluk yaşanırken, kimi vatandaşlar güneşlendi kimi vatandaşlar da kasım ayında denize girmenin keyfini sürdü. Okulların tatil olmasını değerlendiren öğrenciler de Konyaaltı sahil bandında aileleriyle birlikte güneşlendi. Bazı vatandaşlar da kamp sandalyesi ile çimlerde güneşli havayı değerlendirdi.
Antalya da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk 3

Ailesi ile birlikte güneşli havanın tadını çıkarttıklarını belirten Metin Kaya, "Bir açıdan şanslıyız diyebiliriz. Eşim, annem, babam, ailem ile buradayız. Sıcakların tadını çıkartmak istiyoruz. Eşim de yabancı tatile gelmiştik buraya. Yazın gelme şansımız olmadı eşimin yıllık izninden dolayı şimdi geldik. Şansımıza da havalar güzel tadını çıkartıyoruz" dedi.
Antalya da kasım ayında Konyaaltı sahilinde yoğunluk 4


Denizin tadını çıkarttıklarını ifade eden Gurbet Solmaz ise, "Çocuklarla beraber geldik yüzdük. Kasım ayına göre Antalya çok güzel havası yaz gibi tatlı güzel bir tatil yaşıyoruz. Okullarda tatil olduğu için denizi değerlendirdik. Yedik, içtik, denize girdik. Çocuklar da yüzdü, çok güzel geçti" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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