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Antalya'da katil evlat dehşeti: Uyarıyı dinlemeyip eve aldığı oğlu bıçaklayarak öldürdü! Başka suçüstündeyken yakalandı

18.03.2025 15:44
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Antalya bugün evlat dehşetiyle sarsıldı. Akdeniz Üniversitesi'nden emekli 65 yaşındaki Süleyman Akyol'u oğlu Oğuzhan Akyol evde korkunç bir şekilde öldürdü. Babasını "Oğuzhan'ı eve alma" diye uyardığı öğrenilen diğer oğlu Burak Akyol eve girdiğinde ortalığı kan gölüne dönmüş halde buldu. Katil evlat ise olaydan sonra başka bir suç işlerken yakayı ele verdi.

Antalya'da katil evlat dehşeti: Uyarıyı dinlemeyip eve aldığı oğlu bıçaklayarak öldürdü! Başka suçüstündeyken yakalandı

1 ay önce ayrıldığı eve bugün geri dönen Oğuzhan Akyol tartıştığını babasını 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Babasını Oğuzhan Akyol'u eve almaması için uyaran Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve döndüğünde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli Akyol ise uyuşturucu ihbarı üzerine yakalandı.

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1 AY ÖNCE BABASIYLA TARTIŞIP EVDEN AYRILMIŞTI

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Burak ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol, 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı.

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Eve bugün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.

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"BABA OĞUZHAN'I EVE ALMA"

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp babasını telefonla arayan Burak Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, "Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti.

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Bir süre konuşup eve dönen baba-oğul arasında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı.

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BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra babasını arayan Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve geldi. Babasını kanlar içinde gören Burak Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Akyol, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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Aile içindeki iletişim eksikliği ciddi sorunlara yol açabilir.
Bu tür olaylar toplumda bilinç ve eğitimle önlenebilir.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı aile içindeki ilişkileri zedeler.
Sadece genetik faktörler bu tür olaylara sebep olabilir.
Bu anket 11 saat 29 dakika sonra sonlanacaktır.
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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya uyuşturucu katil bıçak
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