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  4. Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

18.03.2025 13:59
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18.03.2025 13:59
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Kocaeli sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. Karamürsel Belediyesi'nde yapılan bir ihalede ortalık gerildi ve bir anda savaş alanına döndü. Çıkan arbede de eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından Belediye Başkanı Ahmet Çalık yazılı açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'nde ihale yapılırken çıkan kavgada eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T. bıçaklandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık sorumluların bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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İHALE SIRASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, 09.30 sıralarında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Karamürsel Belediyesi'nde meydana geldi. İlçede bir iş yerinin kiralanması için açılan ihale sırasında koridorda kavga çıktı. Kavgada eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T. bıçak darbeleri ile yaralandı.

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla belediyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yazılı açıklama yaptı. Çalık, Karamürsel Belediyemizin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır. Olayda yaralanan hemşehrimize acil şifalar diliyor, ailesine ve sevdiklerine sabır ve metanet diliyorum. Bu süreçte sağlık ekiplerimiz de gereken desteği sağlamaktadır dedi.

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KAVGA KAMERADA

Diğer yandan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; bir grubun ihalenin olduğu koridorda toplandığı, görevlilerin grubu engellemeye çalıştığı, bu sırada bir güvenlik görevlisinin 'Burası, belediye binası' diyerek bağırdığı anlar yer aldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Karamürsel kavga
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