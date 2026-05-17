Antalya'da katliam! Yol verme kavgasında 3 kişiyi öldürdü

Antalya’nın Serik ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar şahıslara ateş açtı. 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan teslim oldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

MEMUR TABANCASINI ÇIKARTIP ATEŞ AÇTI

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TESLİM OLDU

Tedaviye alınan Savran, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

3 kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

