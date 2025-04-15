Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki Ümmühan nine için seferberlik

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Alanya'nın Gümüşgöze Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ümmühani Gökmen’in (80) kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Kısa sürede bulunan Ümmühani Gökmen, sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır