Yasak U dönüşü kazayla bitti: 1 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.S. idaresindek otomobil, U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi.

Bu sırada seyir halinde olan A.E.K. idaresindeki motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü A.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır