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Antalya'da kaza! 2'si çocuk 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Antalya'da kaza! 2'si çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 02.40 sıralarında D-400 kara yolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan A.K. (26) idaresindeki otomobil ile şehir merkezi yönünden Selinus Sahili yönüne seyreden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen S.S.P. (26) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan A.K. idaresindeki araç, kaldırıma çıkarak beton bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada, otomobilde bulunan sürücü A.K. ile yolcular H.D. (27), E.K. (3) ve E.K. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen S.S.P. ile araçta bulunan S.O. (17) sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışıp savrulma anları yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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