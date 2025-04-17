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Antalya'da kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Muratpaşa ilçesinde 26 yaşındaki H.K., birkaç gündür evinde kalan 29 yaşındaki arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü.

Antalya'da kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü
Mustafa Fidan

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1'inci Sokak'taki evde Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin evine gidip kalmaya başladı.

Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K., kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri, ağır yaralı olan Topçu'yu Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. H.K. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

H.K.'nin ifade işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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