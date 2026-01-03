Antalya'da konteyner ev alevlere teslim oldu: 2 kedi telef oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'ta, boş bir arazide bulunan konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek başına bir kadının yaşadığı konteyner evden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, konteyner evin tamamını sardı. Alevler nedeniyle evin içindeki eşyalar ve yapı tamamen yanarak kömür haline gelirken, konteyner evde yaşayan iki kedi yangında telef oldu. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, evde yaşayan kadının da hortumla söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner evin büyük ölçüde hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma ve güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan yangını takip etmek üzere olay yerinde görev yapan muhabir çekim yaptığı sırada konteyner evde yaşayan kadın tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Muhabirin elindeki telefonu almaya çalışan kadın olay sırasında bölgede bulunan diğer gazetecilerin müdahalesiyle engellenip uzaklaştırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır