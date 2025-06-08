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Antalya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi, 6 turist ve sürücü yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada 2’si Türk asıllı Alman olmak üzere 6 turist ve araç sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücü, jandarma tarafından yaralı halde bulundu.

Antalya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi, 6 turist ve sürücü yaralandı

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ü. idaresindeki 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Türk asıllı Alman vatandaşları Tuğba K. ve Melahat K. ile Alman turistler Rucker H., Juri F., Walter K. ve Kazakistan uyruklu Olga F. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI, YARALI HALDE BULUNDU

Kaza sonrası olay yerinde bulunamayan minibüs sürücüsü Ramazan Ü., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Gündoğdu Mahallesi içerisinde yaralı halde bulundu. Şoför, olayın etkisiyle panikleyip bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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