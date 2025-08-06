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Antalya'da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler

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Antalya'da 4 katlı bir apartman dairesinin 3. katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Dairelerde ve balkonda mahsur kalarak yardım çığlıkları atan vatandaşlar dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Ölüm kalım savaşı veren vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 201 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede bulunan klimada başlayan yangına ilk olarak apartman sakinleri müdahale etmek istedi, ancak yangın tüpüne ulaşamayan apartman sakinlerinin tüm çabalarına rağmen alevler bir anda daireyi sardı.

Yangının 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 1

BALKON VE ÇATIYA SIĞINDILAR

Verilen adrese gelen ekipler alevler içindeki daireye hızla müdahale ederken, yanan dairenin bulunduğu apartmanda mahsur kalan vatandaşlar dairelerinin balkonuna ve çatıya sığındı.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 2

Apartmanın en üst katında mahsur kalan bir kadın ve çocukları aşağıda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak apartmanın dışına çıkartıldı.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 3

Ev sahibinin bulunmadığı bir daire içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye erleri tarafından sepete konularak kurtarıldı.

BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 4

En üst katta mahsur kalan vatandaşlardan Alptuğ Çıngır, yangını fark ettikleri anda havluları ıslatarak içeriye duman girmesini engellemeye çalıştıklarını belirterek "Ben yukarda terastaydım, küçük kardeşim bağırdı. Aşağıya indiğimde kapının oralardan dumanlar geliyordu.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 5

Annem sabah gördüğü rüyadan bahsetmişti. O da çıktı sanırım. Biz ilk önce terasa çıktık, orası daha güvenlidir diye. Çok duman gelmiyordu, oksijenlidir diye oraya geçtik.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 6

Kapının altına ıslak havlu koyduk. Dumanlar içeri girmesin diye, salonun kapısına da koyduk. Ardından arka tarafta beklemeye başladık" dedi.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 7

"KAPI ALTLARINA ISLAK HAVLU KOYDUK"

Site sakinlerinden Sezer Çetin ise yürüyüş yaptığı sırada dumanları fark ettiğini yaklaştığında ise apartmanın yandığını gördüğünü belirterek, "Dumanları gördüm, yaklaştığımda bizim sitede olduğunu gördüm.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 8

Geldiğimde itfaiye müdahale etmişti. Polis ve sağlık ekipleri hepsi buradaydı" ifadelerini kullandı. Hurma Mahalle Muhtarı Canan Aydın'da yangından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyerek, "Klimada kaynaklı bir yangın, büyük bir kalabalık vardı.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 9

Korkulan olmadı, tesellimiz can kaybı bulunmaması" şeklinde konuştu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amacıyla olay yerinde ki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Antalya da korku dolu anlar: Yardım çığlıkları yükseldi! Balkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler 10

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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