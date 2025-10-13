HABER

Antalya'da korkunç cinayet! Öldürüp uçuruma atmışlar: 7 şüpheli gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı yapılan Yusuf Koçak'ın (32) uçurumda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Cinayetin ardından Koçak'ın cansız bedeninin sonra uçuruma atıldığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de sabaha karşı, Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde, bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDA BULUNDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis ekipleri dün 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Polisin saatler süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

