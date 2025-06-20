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Antalya'da korkunç cinayet: Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Antalya'da yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.M., eline geçirdiği cam şişeyle Mustafa Arslan'ın boğazından yaraladı. Olayda yaralanan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da korkunç cinayet: Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde barlar sokağında çıkan kavgada boğazından kırık cam şişesiyle ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu M.M. ile Mustafa Arslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.M. eline geçirdiği cam şişeyle Mustafa Arslan'ın boğazından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mustafa Arslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Mustafa Arslan'ı boğazından yaralayarak ölmesine sebep olan şüpheli M.M, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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