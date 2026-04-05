Antalya'da korkunç kaza! Can kayıpları var

Antalya'da gece saatlerinde yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın, aracın kontrolünü kaybederek bir ağaca çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Antalya'da korkunç kaza! Can kayıpları var

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya da korkunç kaza! Can kayıpları var 1

AĞACA ÇARPTI

Kaza, Korkuteli'nin Sülekler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 09 NC 159 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdullah Ç. ve Kemal Y. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ramazan U. ve diğer yolcu Ömer M. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Ölenlere Allah rahmet eylesin de..... Gece geç saatler.... Tüplü Şahin.... Arabada 4 erkek. Alkol var mı? Şimdilik belli değil. Bu arabalar zaten tekerlekli tabut. Ne ABS var, ne havayastığı var, ne de başka güvenlik donanımı. Emniyet kemerleri bile takılı mıydı acaba.
