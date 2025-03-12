HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da mahalle sakinlerini isyan ettiren kedi hırsızlığı! Sepete koyarak götürdü: O anlar kamerada

Antalya'da mahalle sakinlerini isyan ettiren kedi hırsızlığı! Sepete koyarak götürdü: O anlar kamerada

12.03.2025 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da aynı bölgede ortadan kaybolan siyah ve koyu renkli kediler mahalle sakinlerini endişelendirdi. Son olarak 5 yıldır bakımını yaptıkları ‘Karam' isimli engelli kedi kimliği belirsiz bir kişi tarafından götürülen kadın "Bu kedinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz" dedi. Siyah kediyi bir kadının alarak sepete koyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da mahalle sakinlerini isyan ettiren kedi hırsızlığı! Sepete koyarak götürdü: O anlar kamerada

Olay, 8 Mart günü Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşandı. Antalya'da bölge esnafının baktığı kedilerin arasından özellikle siyah ve koyu renkli kedilerin ortadan kaybolması mahalleliyi huzursuz etti. Son olarak 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, ‘Karam' isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü.

AW410866_06

Kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.

AW410866_07

"UYARILMASINA RAĞMEN KEDİYİ GÖTÜRÜYOR"

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreden birkaç kişi kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri süren mahalle sakinlerinden Güzide Polat, "Cumartesi günü buradan kedimiz çalındı. Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir tane kadın, gayet profesyonel bir şekilde gelip kediyi yakalıyor. Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla. Kamerada görüntüleri de var zaten. Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. 'Ben sahipleneceğim, başkalarına sahiplendireceğim' diyor. Yabancı uyruklu melez bir arkadaş. Afrika kökenli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AW410866_04

"SİYAH KEDİLER KAYBOLUYOR"

20-25 tane kediye baktıklarını söyleyen Polat, yakın çevrelerde de özellikle koyu renkli kedilerin kaybolduğunu duyduklarını belirterek, "Burada bizim baktığımız 20-25 tane kedi var ortalama. Bu değişiyor. Arka sokaklardan da koyu renkli kedilerin çalındığını duyduk. Aynı zamanda Deniz Mahallesi'nde de siyah beyaz veyahut koyu renkli kediler sürekli çalınıyor. Yok oluyorlar kediler ve biz mahalleli olarak bundan çok şikayetçiyiz. İnsanların gözünün içine baka baka yabancı uyruklu bir insanın çalmasına akıl sır erdiremiyoruz. Özellikle koyu renkli kedileri seçiyorlar. Tam anlamış değiliz. Çünkü eline gelen bir sürü kedi var, sevdiği kedi var. Ve burada insanların sevebildiği, dokunabildiği biri sürü kedi varken, yavrulamış yeni kedi varken, özellikle siyahı seçip götürüyor" ifadelerini kullandı.

AW410866_08

"KARAM'IN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Polise haber verdiklerini ve bu olayın arkasını kovalayacaklarını belirten Güzide Polat, "Bu kedinin başına gelmeyen kalmadı. Bir kez sakatlandı, zaten ayağı kangren olduğu için ampute edildi. 3-4 kez yavruladı, yavruları hep araçlar tarafından ezildi. Her seferinde hayvan sağlıklı bir şekilde ilerleyemedi. Hepsinde tedavi ettirdik. Bu kedinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Çalanların bir şekilde bulunması taraftarıyız. İnşallah bir şekilde bulunur. Sokak hayvanlarının yaşayabilecekleri alanları biz katletmiş durumdayız. Onları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevinç Kuzdere ise, "Kedilere zulüm ediyorlar ve biz kedilere bakan insanları da zor durumda bırakıyorlar. Son olarak siyah kedimizin -Karam ismi- götürülmesi cidden bizi çok üzdü. Bu kişi kimse lütfen bence elini vicdanına koysun, kedimizi geri getirsin. O bizim çocuğumuz gibi" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ataşehir'de AVM'de yangın!Ataşehir'de AVM'de yangın!
AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"AB'ye çağrı! "Bunu ancak Türkiye ile başarabilirler"
Anahtar Kelimeler:
antalya kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Okan Buruk'tan kavga iddialarına yanıt geldi!

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

Rusya o ihtimale kapıyı kapattı! Tedirgin eden sözler: 'Bizim için tehdittir'

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Babanın korkunç şüphesi

Ece Gürel'in ailesi harekete geçti! Babanın korkunç şüphesi

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Fenerbahçe'ye dev gibi bir orta saha geliyor!

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

Aylardır yürüyemiyordu! Bakın ayağından ne çıktı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.