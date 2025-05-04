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Antalya'da motosiklet sürücüsü devrilip yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü devrilip yaralandı

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 karayolunda Alanya istikametine seyir halindeki B.B.’nin kullandığı 07 BEN 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarpması sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet
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