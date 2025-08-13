HABER

Antalya'da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti

Antalya'da evi terk edip babaevine dönen eşinin peşinden giden damat, evde tartıştığı kayınpederini hastanelik etti. Damadının kafasını pencere camına vurduğu adamın başına 13 dikiş atılırken, damadı jandarma karakolunda verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti

Olay, Serik ilçesine bağlı Büğüş Mahallesi'nde 10 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 6 ay önce evlenen R.S.A., kocası H.A. yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk ederek baba ocağına döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederinin evine gelen damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı.

Yaşanılan arbedede kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Damadının kafasını pencereye vurarak camı kırdığını ve kırılan camla boğazını kesmeye çalıştığını söyleyen Karakorkmaz, "Amcamın oğlu beni hastaneye götürdü. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı" dedi.

"KIZIMA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANIYOR"

Antalya da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti 1

Yaşadığı olay sonrası 2 gündür evine gidemediğini ve kızı ile oğlunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Karakorkmaz, "Kızım R.S.A.'ya kocası tarafından 3 aydır psikolojik baskı uygulanıyor. Kızım beni aradı, ağlayarak kendisini almamı istedi.

Antalya da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti 2

Gittim evlerinden hiçbir zorlama olmadan aldım kızımı. Kocası 1 gün sonra kızıma 'Eve gelme' diye mesaj atmış. Ben de bu yüzden kızımı bir daha göndermek istemedim.

Antalya da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti 3

Ertesi gün gece saat 00.35 sıralarında beni arayarak, 'Nerdesin, çık dışarıya' dedi. Ben de evimde bekledim, dışarıya çıkmadım. O anda evde herkes uyuyordu. Saat 00.45 sıralarında H.A. eve geldi" dedi.

"KIRIK CAM İLE BOĞAZIMI KESMEYE ÇALIŞTI"

Antalya da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti 4

Eve gelen H.A.'nın kapının açılması ile birlikte kendisine saldırdığını iddia eden Karakorkmaz, "Kızım kapıyı açtı, ben de yanındaydım. Şahıs direkt bana saldırdı. Yakamı tutarak koridorun penceresine 2 ya da 3 kez kafamı vurdurarak camını kırdı. Yerdeki kırık cam ile boğazımı kesmeye çalıştı. Kız kardeşim beni kurtarmaya çalıştı.

Daha sonra amcamın oğlu beni hastaneye yetiştirdi. Neredeyse kan kaybından gidecektim. Hastanede vücuduma 13 dikiş atıldı. Olay sonrası H.A. isimli damadım, kendi evlerindeki kamera kaydını izlediğimde kendi üzerini yırtıp bana iftira atmaya çalışıyor.

Antalya da öfkeli damat dehşeti: Karısı terk edince kayınpederini hastanelik etti 5

Savcılığa olay basit bir yaralama olarak yansımış. Oğlum ve kızımın can tehlikesi bulunmaktadır. Bu konuda yetkililerden güvenliğin alınmasını bekliyorum. 2 gündür kız kardeşimin evinde kalıyorum. Eve gidemiyorum olay çıkacak diye" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayın ardından evine dönen H.A.'nın jandarma karakolunda verdiği ifade sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)

