Antalya'da ormanlık alanda yangın

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gidengelmez Dağları’nın yüksek kesimlerindeki, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

KAÇAK AVCI ŞÜPHESİ

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın bölgesine ulaşarak karadan müdahaleye başladığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter sevk edilirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır