Antalya’da otel ekipmanları deposu alev alev yandı, çalışanlar gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da otel ekipmanlarının yer aldığı bir depoda yangın çıktı. Yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarını izleyen iş yeri çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Çağdaş Sokak’taki otel ekipmanları satan iş yerine ait depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm depoyu sardı.

ÇALIŞANLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kartona sarılı paletlerde bulunan otel malzemelerinin alev alev yandığı yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken depo büyük oranda zarar gördü. Söndürme çalışmaları esnasında ise depo çalışanlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

07 Ağustos 2025
07 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

