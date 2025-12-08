HABER

İzmir’de 860 litre etil alkol ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin Bornova’da düzenlediği operasyonda, bir kamyonet içerisinde 860 litre etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Vatandaşı canından eden, devleti maddi zarar uğratan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik operasyonlar yılbaşı öncesi yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bornova ilçesinde bir kamyonette yüklü miktarda etil alkol bulunduğuna yönelik bilgi alan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Durdurulan araçta yapılan aramada, 860 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

