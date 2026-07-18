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Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, dere kenarındaki bir villanın bahçesi ile iskeleye bağlı tekneye zarar verdi.

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villanın bahçesi ve tekneye zarar verdi

Çakallık Mahallesi Acısu Deresi mevkisinde dere kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle derenin karşı kıyısındaki villanın bahçesine sıçradı.

Villa sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

4 itfaiye aracı ve 2 arazözle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından villaya ve çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, villa sahibi Süreyya Kaya'ya ait dere kenarında iskeleye bağlı tekne, iskelede bulunan masa ve oturma grupları ile bahçedeki zeytin ve çeşitli meyve ağaçları zarar gördü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, yangının derenin karşı kıyısındaki seraların sökümü sırasında kullanılan kaynak makinesinden çıkmış olabileceği iddia edildi.

Villa sahibi Süreyya Kaya, yangında teknesi, iskeledeki eşyaları ve bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, maddi kaybının yüksek olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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