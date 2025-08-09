HABER

Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’da beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin G. (24) idaresindeki 06 BPB 571 plakalı otomobil ile Ayhan O'nun (52) kullandığı 07 CAJ 415 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye, jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Metin G. (24) ve yolcu konumundaki Adem Miraç T. (24) yaralanırken, Çağatay Yurdakul (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Adem Miraç T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çağatay Yurdakul'un cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
