Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin G. (24) idaresindeki 06 BPB 571 plakalı otomobil ile Ayhan O'nun (52) kullandığı 07 CAJ 415 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye, jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Metin G. (24) ve yolcu konumundaki Adem Miraç T. (24) yaralanırken, Çağatay Yurdakul (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Adem Miraç T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çağatay Yurdakul'un cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

