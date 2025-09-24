Antalya'da pompalı tüfekle saldırı

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. Ömer D.'ye ait iş yerleri, Yeni Mahalle ve Karyağdı Mahallesi’nde bulunuyor. Bir şahıs, otomobili park halindeki araca yöneltti fakat bir süreliğine durdurdu. Daha sonra yanında getirdiği tüfekle iş yerine ateş açtı. Ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 15 dakika sonra aynı araç, diğer iş yerinin önüne geldi. Aynı şekilde ateş açıldığı güvenlik kamerasında kaydedildi. İki iş yerinde ve park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Ömer D., güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte karakola gitti ve şikâyetçi oldu.

Olayın, sosyal medyadan tartıştığı S.D. ve E.C. tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündü. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

