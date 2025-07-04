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Antalya'da rüşvet operasyonu! Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş tutuklandı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) görevli 2 müfettiş ile eski İl Müdürü S.E. tutuklandı.

Antalya'da rüşvet operasyonu! Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen SGK müfettişleri E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini iddia ederek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi oldu.

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar S.E, M.A.B ve E.Ö'yü daha önceden seri numaraları alınmış 90 bin avro ile suçüstü yakaladı.

Antalya da rüşvet operasyonu! Eski SGK Antalya İl Müdürü ve 2 müfettiş tutuklandı 1

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada şüpheli S.E. ile hastane sahibi H.U. arasında geçtiği ileri sürülen konuşma kayıtları da yer aldı.

"BİZİM BU RAPORU YUKARIDA DA ONAYLATMAMIZ LAZIM"

Kayıtlarda eski SGK İl Müdürü S.E'nin H.U'dan "Beş yüz kişi desen 40 bin liradan 20 milyon yapar. Bizim bu raporu yukarıda da onaylatmamız lazım. Hadi ondan değil, biz kendimiz indirim yapalım, hani 120 yerine 90 isteyelim. Bunu bitirelim diyorlar." ifadeleri kayıtlara geçti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya rüşvet
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