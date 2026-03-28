Antalya’da servis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Mesai çıkışı vardiya değişimi yapan infaz koruma memurlarını taşışan 07 C 4119 plakalı midibüs, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 16 infaz koruma memuru, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZADA 16 GÖREVLİ YARALANDI

Kazayla ilgili açıklama yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, “ 20.30 sıralarında cezaevi kampüsümüzdeki vardiyadan çıkan infaz koruma memurlarını şehir merkezine nakletmekte olan servis aracımız kaza yaptı. Önüne çıkan araç nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

16 infaz koruma memurumuz yaralandı. Ciddi boyutta bir yaralanma yok. Çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye gidip arkadaşlarımızın durumuna bakacağız. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

