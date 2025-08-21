Antalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka-kredi kartı suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 9'u tutuklandı.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, "5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Muhalefet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır