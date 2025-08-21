HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından 9 kişi tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine gönderildi.

Antalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve banka-kredi kartı suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 9'u tutuklandı.
"Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, "5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Muhalefet" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradıMakilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Ağrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildiAğrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında karar verildi! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.