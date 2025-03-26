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  4. Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

26.03.2025 17:51
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, park halinde bir araçta yapılan aramada, 101 tabanca sürgüsü, 101 yiv ve setleri bulunan namlu, 130 icra yayı ve mili, 190 tabanca şarjörü ile çok sayıda pim, çıkarıcı, iğne, iğne yatağı gibi malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya silah
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