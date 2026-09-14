Antalya'da "Sokaklar Güvende" operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA GÜVENLİK OPERASYONU

Yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 177 sentetik hap, 126 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 7 gram kokain, 10 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Operasyonda ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır