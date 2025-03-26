Antalya’da son 7 günde 37 şüpheli yakalandı, 19 şahıs tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili birçok şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 26 olayda 37 şüpheli yakalanırken, bunlardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 153 olayda 164 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 11 şahıstan 10’u cezaevine teslim edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 4 kilo 730 gram skunk, 4 kilo 619 gram esrar, 2 kilo 161 gram kokain, 510 adet sentetik ecza, 228 adet, yaklaşık 236 bin 926 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 103 kök kenevir bitkisi, 86 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 12 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve fişekleri, Suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 2 oturumda toplam 59 katılımcıya eğitim verildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.