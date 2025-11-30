Antalya’da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1397 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş U.’nun ikamet ettiği dairenin klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire içerisini saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U. panikle kendilerini apartmanın dışına atarken diğer dairelerde oturan komşularını da yangın konusunda uyardı.

Apartman sakinleri de dairelerinden panikle kendilerini dışarı attılar. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler alevlerin sardığı dairedeki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İrem S.U. kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.