HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da trafik denetimleri sıklaştırıldı! 59 bin araç ve sürücü kontrol edildi: İdari para cezası uygulandı

Antalya’da trafik denetimleri sıklaştırıldı! 59 bin araç ve sürücü kontrol edildi: İdari para cezası uygulandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da son bir haftada yapılan denetimlerde 59 bin 316 araç ve sürücü kontrol edildi, trafik kurallarını ihlal eden toplam 20 bin 367 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Antalya’da trafik denetimleri sıklaştırıldı! 59 bin araç ve sürücü kontrol edildi: İdari para cezası uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik birimleri, sürücülerde "yakalanma riski" duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini artırdı. Helikopter ve dron destekli denetimlerde son bir haftada 59 bin 316 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yapılan kontroller kapsamında, yük taşıyan araçlara yönelik 5 bin 886, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik bin 848, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımıyla ilgili 5 bin 357, emniyet kemeri kullanımına ilişkin 12 bin 916 ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 15 bin 528 denetim gerçekleştirildi.

AW419221_01

Denetimler sonucunda, yasak yerlere park eden 3 bin 450 araca, engelli bireyler için ayrılan park yerlerine park eden 514 sürücüye, hız ihlali yapan 5 bin 225 kişiye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 142 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 21 kişiye, abartı egzoz kullanan 53 araca ve kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 86 sürücüye de idari para cezası kesildi.

Emniyet kemeri takmayan bin 168, kask kullanmayan 2 bin 265 ve ehliyeti olmayan, geri alınan ya da iptal edildiği halde araç kullanan 255 sürücüye de işlem yapılırken, diğer trafik ihlalleriyle birlikte toplamda 20 bin 367 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdiEkrem İmamoğlu'na cezaevinde ilk ziyaret! O isimle görüştü, mesaj gönderdi
Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş'a CHP'den ilk tepki: "Allah akıl fikir versin"Kurultayın iptalini isteyen Lütfü Savaş'a CHP'den ilk tepki: "Allah akıl fikir versin"
Anahtar Kelimeler:
antalya trafik denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

Başladığı gibi bitiyor! İddialı dizi için final kararı...

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.