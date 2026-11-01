Antalya'da trafik kazası! 3 yaralı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan Yener Y. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Onur S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada otomobil sürücüsü Onur S. ile araçta yolcu olarak bulunan Yunus K. ve Erdem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır